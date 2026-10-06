Пилот намеренно направил пассажирский самолет вниз: погибли все

19 декабря 1997 года пассажирский самолет выполнял рейс из Джакарты в Сингапур. На борту находились 104 человека, включая пассажиров и членов экипажа.

Полет проходил спокойно, однако во время следования над Индонезией ситуация резко изменилась. Самолет внезапно начал стремительно набирать скорость и перешел в крутое пикирование, передает МойГород

Экипаж не смог вывести лайнер из снижения. Воздушное судно рухнуло в реку Муси недалеко от города Палембанг. Все 104 человека на борту погибли.

Что произошло перед падением

Катастрофа сразу вызвала вопросы у следователей. Характер снижения оказался необычным: самолет перешел в почти вертикальное пикирование и продолжал стремительно терять высоту.

Разбившийся самолёт за 7 месяцев до катастрофы. Фото: Wikipedia

При этом незадолго до катастрофы были отключены оба бортовых самописца. Это существенно осложнило расследование и стало одной из главных загадок происшествия.

Следователи также изучали работу систем управления самолетом. Однако американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) пришел к выводу, что техническая неисправность не объясняет произошедшее.

Версия об умышленном крушении

В ходе расследования появилась версия о том, что катастрофа могла быть преднамеренной.

NTSB пришел к выводу, что командир воздушного судна Цу Вай Минг, вероятно, намеренно отключил самописцы, после чего направил самолет в крутое пикирование.

Следователи изучали личные и профессиональные обстоятельства жизни пилота. По их данным, у командира были проблемы на работе, а также серьезные финансовые трудности.

Компьютерная реконструкция катастрофы. Фото: Wikipedia

Финансовые проблемы командира

Одним из обстоятельств, привлекших внимание следствия, стали операции пилота на фондовом рынке.

Сообщалось, что он потерял значительные суммы денег и имел крупные финансовые обязательства. Незадолго до катастрофы его деятельность на бирже была приостановлена из-за задолженности.

Кроме того, у командира были дисциплинарные проблемы на работе. Следствие рассматривало совокупность этих обстоятельств как возможный мотив для преднамеренного крушения.

При этом расследование не смогло установить мотив с абсолютной уверенностью. Индонезийские следователи и американские специалисты также не пришли к полностью единому мнению относительно причин катастрофы.

Почему катастрофа остается загадочной

Одной из главных особенностей происшествия стало отсутствие полной информации о последних минутах полета. Отключение самописцев значительно осложнило восстановление событий.

Кроме того, обломки самолета оказались разбросаны на дне реки, что также затруднило расследование.

Несмотря на это, NTSB счел наиболее вероятной версию преднамеренного действия командира. При этом окончательная причина катастрофы остается предметом споров.

Последствия катастрофы. Фото: Wikipedia

Трагедия, которая до сих пор вызывает вопросы

Катастрофа рейса 185 стала одной из самых загадочных трагедий в истории гражданской авиации. Самолет внезапно перешел в крутое пикирование, а отключение бортовых самописцев перед падением породило многочисленные вопросы.

Погибли все 104 человека, находившиеся на борту. Спустя годы после трагедии обстоятельства последних минут полета продолжают обсуждаться, а версия об умышленном крушении остается одной из наиболее известных в истории расследований авиакатастроф.