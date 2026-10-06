В ЗКО зарегистрировано более 95 тысяч случаев ОРВИ

На 5 октября 2026 года в ЗКО зарегистрировано 95 078 случаев ОРВИ. Более 63,5 тысячи заболевших - дети до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ снизилась на 21,38%. Что касается гриппа, сейчас в области зарегистрировано 32 случая. Все они подтверждены лабораторно. Об этом на брифинге в РСК сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Мира Кауымбаева.

По её словам, ситуация с ОРВИ и гриппом находится под постоянным контролем. В области ежедневно проводится эпидемиологический мониторинг, а медицинские организации следят за ситуацией с заболеваемостью.

В область поступит 68 тысяч доз вакцины от гриппа

Одним из основных способов профилактики гриппа специалисты называют вакцинацию. В рамках подготовки к предстоящему эпидемиологическому сезону в ЗКО планируется поступление 68 000 доз вакцины. В первую очередь прививки предназначены для людей, которые находятся в группе повышенного риска. Это медицинские работники, дети, находящиеся под медицинским наблюдением, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и другие категории граждан. При этом даже после вакцинации важно соблюдать простые меры профилактики.

Как защититься от ОРВИ и гриппа

Специалисты рекомендуют:

регулярно мыть руки с мылом и при необходимости использовать антисептик;

чаще проветривать помещения, особенно если в них находится много людей;

по возможности избегать мест массового скопления людей в период сезонного подъёма заболеваемости;

при появлении температуры, кашля, боли в горле, заложенности носа, слабости и других симптомов оставаться дома, ограничить контакты с окружающими и обратиться к врачу.

Особое внимание нужно уделять здоровью детей. Если у ребёнка появились признаки ОРВИ, не стоит отправлять его в школу или детский сад. Лучше оставить ребёнка дома и проконсультироваться с врачом. Также специалисты напоминают: не следует принимать антибиотики без назначения врача. ОРВИ и грипп вызываются вирусами, а антибиотики на вирусы не действуют.