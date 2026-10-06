Прогноз погоды в ЗКО и на западе Казахстана на 7 октября

Синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер до 28 м/с, дожди с грозами, туман и понижение температуры воздуха.

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность без осадков и сильный ветер с порывами до 15-20, временами 23-28 м/с. В Уральске осадков не будет, днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с, температура ночью составит +6…+8 °C, днем +17…+19 °C.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман, днем - порывистый ветер до 15-20 м/с (временами до 25 м/с). В Атырау без осадков, температура ночью +9…+11 °C, днем +21…+23 °C.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре пройдут дожди с грозами, утром на северо-западе - туман, порывы ветра в центре достигнут 15-18 м/с. В Актау временами возможны дождь и гроза, температура ночью +12…+14 °C, днем +19…+21 °C.

В Актюбинской области на севере и востоке прогнозируются туман и дневной ветер с порывами до 15-20 м/с (временами до 23 м/с). В Актобе ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 15-18 м/с, температура ночью +7…+9 °C, днем +15…+17 °C.