По данным РГП «Казгидромет», ночью + 12 градусов. Область накроют осадки в виде града и дождя. Ветер северо-западный: 18 м/с.
В Атырауской области переменная облачность, дождь, пыльная буря. Днем +25 градусов тепла. Ночью +17, осадков нет. Ветер юго-западный: 18 м/с.
В Актюбинской области облачно, временами дождь, гроза, +22 градуса тепла, ночью +10 градусов. Ветер юго-восточный: 18 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +20 градусов, ночью +12. Ветер северо-западный: 14 м/с.
