Движение будет ограничено для всех видов транспорта.

Как в городском акимате, с 10:00 3 мая до 07:00 5 мая будет временно ограничено движение для всех видов транспорта по улице Молдагуловой — в районе хлебозавода. Это связано с заменой железнодорожных путей. Ограничение затронет участок от проспекта Назарбаева до дома №3 по улице Молдагуловой. Общественный транспорт на это время направят в объезд по улице Маметовой.







