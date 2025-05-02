В 2024 году численность занятых молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в Казахстане составляла 1,8 млн человек — на 0,6% больше, чем годом ранее.

Численность работающей молодежи в Казахстане почти не растет

По информации sozmedia.kz, больше всего занятой молодёжи соответствующего возраста проживало в Алматы: 243,2 тыс. человек — на 5% больше, чем в 2023 году.

На втором и третьем местах расположились Алматинская и Туркестанская области. Наименьшая численность занятых молодых казахстанцев была зафиксирована в Улытауской, Северо-Казахстанской и Жетысуской областях.

Основная часть молодёжи была занята в качестве наёмных работников: 1,4 млн человек, или 77,7% от общей численности. Помимо этого, насчитывалось 331,9 тыс. индивидуальных предпринимателей, 58,3 тыс. независимых работников, 2,7 тыс. физических лиц, являющихся учредителями (участниками) хозяйственных товариществ, акционерных обществ или производственных кооперативов, а также 2,4 тыс. лиц, занимающихся частной практикой.

Большая часть молодёжи не старше 28 лет работали в качестве специалистов-профессионалов: 424,4 тыс. человек — на 1,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

Фото: pexels.com