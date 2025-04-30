Эксперты Центра развития трудовых ресурсов (далее – ЦРТР) подготовили и опубликовали краткосрочный прогноз вакансий на 2025 год.

«Есть выбор»: более миллиона вакансий будет на бирже труда в 2025 году

По информации Министерства труда и социальной защиты РК, на Электронной бирже труда Enbek.kz будет опубликовано от 1,09 до 1,25 млн вакансий, из которых 243-350 тыс. придутся на рабочие профессии.

– Среди вакансий на Enbek.kz рассматривались 2 232 профессии, включенные в Национальный классификатор занятий. Порядка 40% вакансий относятся к сферам образования и здравоохранения, по 8% – к сферам обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли, 7% – к строительной, – рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Среди квалифицированных работников часто ищут учителей средней школы по общественным наукам, воспитателей в дошкольном образовании, няней, работников по уходу за больными и охранников.

В отношении рабочих профессий ситуация с отраслями и регионами существенно меняется:

Порядка 20% спроса на рабочие кадры приходится на обрабатывающую промышленность, 13% – на строительную сферу, по 11% – на здравоохранение и образование, 8% – на сферу электро- и энергоснабжения, 7% – на транспортно-логистическую сферу, 6% – на сельское хозяйство.

Среди наиболее востребованных работников рабочих профессий – средний медицинский персонал по уходу, повара, сантехники и трубопроводчики, слесари промышленного оборудования, операторы бойлеров и паровых машин, газорезчики, строители-монтажники, водители автобусов, операторы по выработке электроэнергии, трактористы.

Ранее стало известно, что казахстанцы стали меньше покупать доллары, евро и рубли.

Фото: pexels.com



