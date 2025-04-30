Ранее водитель мопеда был лишен водительских прав на семь лет.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, во время ОПМ «Безопасная дорога» полицейские остановили мопед на улице Ескалиева. За рулём был 26-летний мужчина. После остановки он попытался сбежать, но его задержали и отвезли в медучреждение на освидетельствование. Медики установили, что он находился под действием наркотиков.

Кроме того, выяснилось, что в 2020 году его уже лишили водительских прав на семь лет. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Напомним, 3 октября 2024 года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс. С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.

Фото: pexels.com