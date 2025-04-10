Около полусотни мопедов водворили на штрафстоянку в ЗКО с 5 апреля

По данным департмента полиции ЗКО, с 5 апреля 60 водителей мопедов по области допустили нарушения. Всего по области зарегисрировано 551 мопед

По данным департамента полиции ЗКО, с 5 апреля 60 водителей мопедов по области допустили нарушения:

двое водителей управляли мопедом в состоянии алкогольного опьянения;

20 человек не зарегистрировали свои мопеды;

21 водитель оказался за рулём без прав управления;

5 человек передали свой мопед водителям, у которых не было прав на управление транспортом;

один водитель находился за рулём без мотошлема, его также лишили права на управление;

двое водителей не прошли технический осмотр.

— С 5 апреля 38 мопедов водворили на штрафстоянку. Всего по области зарегистрирован 551 мопед, — отметили в ведомстве.

Как зарегистрировать мопед?

Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:

Удостоверение личности (можно в электронном формате);

Технический документ или характеристики мопеда.

После подачи документов необходимо:

Заполнить заявление;

Пройти осмотр мопеда;

Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).

Напомним, 3 октября прошлого года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс.

С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.