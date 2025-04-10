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Происшествия Социум

Около полусотни мопедов водворили на штрафстоянку в ЗКО с 5 апреля

По данным департмента полиции ЗКО, с 5 апреля 60 водителей мопедов по области допустили нарушения. Всего по области зарегисрировано 551 мопед
Кристина Кобина
Около полусотни мопедов водворили на штрафстоянку в ЗКО с 5 апреля

По данным департамента полиции ЗКО, с 5 апреля 60 водителей мопедов по области допустили нарушения:

  • двое водителей управляли мопедом в состоянии алкогольного опьянения;
  • 20 человек не зарегистрировали свои мопеды; 
  • 21 водитель оказался за рулём без прав управления;
  • 5 человек передали свой мопед водителям, у которых не было прав на управление транспортом;
  • один водитель находился за рулём без мотошлема, его также лишили права на управление;
  • двое водителей не прошли технический осмотр.

— С 5 апреля 38 мопедов водворили на штрафстоянку. Всего по области зарегистрирован 551 мопед, — отметили в ведомстве. 

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Как зарегистрировать мопед?

Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:

  • Удостоверение личности (можно в электронном формате);
  • Технический документ или характеристики мопеда.

После подачи документов необходимо:

  • Заполнить заявление;
  • Пройти осмотр мопеда;
  • Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).

Напомним, 3 октября прошлого года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс.

С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.

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