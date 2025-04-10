Около полусотни мопедов водворили на штрафстоянку в ЗКО с 5 апреля

По данным департамента полиции ЗКО, с 5 апреля 60 водителей мопедов по области допустили нарушения:
- двое водителей управляли мопедом в состоянии алкогольного опьянения;
- 20 человек не зарегистрировали свои мопеды;
- 21 водитель оказался за рулём без прав управления;
- 5 человек передали свой мопед водителям, у которых не было прав на управление транспортом;
- один водитель находился за рулём без мотошлема, его также лишили права на управление;
- двое водителей не прошли технический осмотр.
— С 5 апреля 38 мопедов водворили на штрафстоянку. Всего по области зарегистрирован 551 мопед, — отметили в ведомстве.
Как зарегистрировать мопед?
Для регистрации жителям ЗКО нужно обратиться в спецЦОН по адресу: улица Жангирхана, 160 и предоставить:
- Удостоверение личности (можно в электронном формате);
- Технический документ или характеристики мопеда.
После подачи документов необходимо:
- Заполнить заявление;
- Пройти осмотр мопеда;
- Оплатить госпошлины за регистрацию мопеда (0,25 МРП или 983 тенге), выдачу свидетельства о регистрации (1,25 МРП или 4 915 тенге) и госномера (1,4 МРП или 5 505 тенге.).
Напомним, 3 октября прошлого года президент подписал изменения в Закон «О дорожном движении» и Административный кодекс.
С 5 апреля 2025 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение подкатегории А1 и госномер.