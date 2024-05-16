Мажилис принял во втором чтении поправки в законе о «Дорожном движении» и Кодексе об административных нарушениях. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства. Согласно новым поправкам, мопеды отнесут к транспортным средствам и обяжут регистрировать. Мопеды объемом двигателя менее 50 кубических сантиметров будут относить к механическим транспортным средствам, их нужно будет регистрировать и получать госномера.

— Водителей мопедов приравнивают к полноправным участникам дорожного движения. Они обязаны пройти регистрацию, получить водительское удостоверение категории «А1». Также должны будут ежегодно проходить техосмотр и оформлять страховой полюс. Водителей будут привлекать за нарушения наравне с водителями автомобилей. Кроме того, нарушители не имевшие водительских прав не смогут получить их в течение 7 лет. На прямолинейных дорогах и за городом, где нет объездных путей специальный прибор будет автоматически высчитывать среднюю скорость. За ее превышение будут штрафовать на 10 МРП по статье 592 КоАП. А за превышение скорости на 60 и выше километров в час от разрешенной-штраф 40 МРП, — сообщается в телеграм-канале парламента.

Также сообщается, что будет усилена процедура техосмотра. Самоподготовку к экзаменам по вождению тоже исключили.

Фотографии с телеграм-канала партамента.