По данным министерства водных ресурсов и ирригации РК, 80 миллионов кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера ЗКО. Отметим, что вода в эти озера не поступала последние 20 лет.

Работу по отправке паводковой воды в озера проводят специалисты областного филиала «Казводхоза». Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции.

Основным источником воды в ЗКО является река Урал. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении «Казводхоза».