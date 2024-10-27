Как зарегистрировать мопед в Казахстане: МВД опубликовало список документов

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список документов, необходимых для регистрации мопедов. Проект соответствующих поправок вынесен на обсуждение на портале «Открытые НПА», которые продлятся до 4 ноября.

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало список документов, необходимых для регистрации мопедов. Проект соответствующих поправок вынесен на обсуждение на портале «Открытые НПА», которые продлятся до 4 ноября.

Для регистрации мопедов, их владельцы (представители владельцев) представляют:

документ, удостоверяющий личность (для идентификации личности) или в электронной форме из сервиса цифровых документов;

документы, подтверждающие уплату регистрационного сбора и государственных пошлин за выдачу СРТС, ГРНЗ, предусмотренных статьями 553 и 615 Налогового кодекса;

технический документ при наличии или сведения о технических характеристиках мопеда, предоставленные из открытых информационных источников;

заявление от владельца;

акт осмотра транспортного средства согласно приложению 12 к настоящим Правилам (при первичной регистрации транспортного средства).

В случае отсутствия номера рамы мопеда, идентификационный номер присваивается уполномоченным органом по обращению владельца мопеда до регистрации.

Напомним, только в Алматы с начала года произошло более 800 ДТП с участием мопедов и самокатов. С участием мопедов зарегистрировано 743 ДТП, в которых пострадали 757 человек, 14 из них погибли. В ДТП с электросамокатами зафиксировано 103 происшествия, в результате которых 109 человек получили травмы, но, к счастью, обошлось без смертей. С участием мотоциклов зарегистрировано 19 ДТП, в которых пострадали 19 человек и 2 погибли.

С начала года к административной ответственности привлечены 31 894 водителя мопедов и 28 762 пользователя самокатов. Также меры были приняты в отношении 113 родителей за допуск несовершеннолетних к управлению мопедами и самокатами.