ДТП произошло 16 сентября в 23:50 на пересечении улиц Петровского и Маметова, где столкнулись Lexus и мопед. По информации департамента полиции ЗКО, водитель и пассажир мопеда были доставлены в больницу. Участникам аварии был нанесен материальный ущерб, а обстоятельства инцидента выясняются.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что двух 17-летних пострадавших доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Один из них был госпитализирован в отделение травматологии, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму назначено амбулаторное лечение.

Напомним, что с начала года в авариях с участием мопедов и мотоциклов зафиксировано 96 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, а 112 получили травмы разной степени тяжести.



