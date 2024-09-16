Авария произошла 16 сентября около 9:00 на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись скутер и Chery Tiggo. Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.

Прибывшие на вызов врачи с места аварии госпитализировали 16-летнего водителя скутера. Как сообщили в пресс-службе облздрава, его доставили в областную детскую многопрофильную больницу. Подросток госпитализирован в отделение травматологии и получает необходимое лечение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.