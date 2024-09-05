ДТП произошло сегодня, пятого сентября в 15:20 на пересечении проспекта Абая и улицы Айтиева. По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на перекрестке столкнулись Chevrolet и скутер. Водителя двухколесного транспорта с различными травмами забрала карета сокрой помощи. На месте работают полицейские. Иные обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что особое беспокойство вызывает то, что в последнее время участилось количество аварий с участием скутеров, мотоциклов, мопедов и иных видов двухколесного транспорта. К примеру, в августе за один день произошло целых четыре подобных аварий. Тогда стражи порядка сообщили, что с начала 2024 года в области произошло 87 ДТП с участием мототранспорта, при которых четыре человека погибли и 74 получили травмы.