В авариях с участием мопедов и мотоциклов зафиксировано 96 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, а 112 получили травмы разной степени тяжести.

По информации департамента полиции ЗКО, с начала 2024 года на дорогах области зарегистрировано 698 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 64 человек, еще 981 получили травмы. На республиканских и международных трассах зарегистрировано 56 аварий, в которых погибло 28 человек и 120 пострадали.

В авариях с участием мопедов и мотоциклов зафиксировано 96 ДТП, в результате которых погибли четыре человека, а 112 получили травмы разной степени тяжести. С участием пешеходов произошло 227 аварий, в которых погибли 13 человек, и еще 227 были ранены. По вине самих пешеходов зарегистрировано 41 ДТП, в результате которых погибли 8 человек, а 34 получили травмы.