Вчера примерно в 15:50 на пересечении улиц Гагарина и Айталиева произошло столкновение четырех автомашин Lada Priora, Chevrolet, Mazda и Hyundai.

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Уральске

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 12 сентября примерно в 15:50 на пересечении улиц Гагарина и Айталиева столкнулись Lada Priora, Chevrolet, Mazda и Hyundai. С места аварии в больницу были доставлены шесть человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, один из шести пострадавших отказался от госпитализации. Двум мужчинам 21 года и 35 лет назначено амбулаторное лечение. Также на амбулаторное лечение отпустили двух 17-летних девушек. В городскую многопрофильную больницу госпитализировали 54-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней степени тяжести.







