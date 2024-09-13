Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, 12 сентября примерно в 15:50 на пересечении улиц Гагарина и Айталиева столкнулись Lada Priora, Chevrolet, Mazda и Hyundai. С места аварии в больницу были доставлены шесть человек. Обстоятельства ДТП выясняются.
В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, один из шести пострадавших отказался от госпитализации. Двум мужчинам 21 года и 35 лет назначено амбулаторное лечение. Также на амбулаторное лечение отпустили двух 17-летних девушек. В городскую многопрофильную больницу госпитализировали 54-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
- Женщину и ее 3-летнюю дочь сбили на пешеходном переходе Актобе: девочка умерла
- Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой в Уральске