Трагедия произошла 10 сентября на автодороге «Южная объездная дорога». По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 18-летний водитель «ГАЗель» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов - мать и дочь. Трехлетнюю девочку доставили в больницу, однако спустя полчаса от полученных травм малышка скончалась. За жизнь её мамы борются врачи. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию. 

Полицейские задержали подозреваемого и водворили в изолятор временного содержания. По факту ДТП начато досудебное расследование. 

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД РК. 

 
 

Видео предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области