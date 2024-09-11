Женщину и ее 3-летнюю дочь сбили на пешеходном переходе Актобе: девочка умерла

Трагедия произошла 10 сентября на автодороге «Южная объездная дорога». По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 18-летний водитель «ГАЗель» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил двух пешеходов - мать и дочь. Трехлетнюю девочку доставили в больницу, однако спустя полчаса от полученных травм малышка скончалась. За жизнь её мамы борются врачи. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимацию.

Полицейские задержали подозреваемого и водворили в изолятор временного содержания. По факту ДТП начато досудебное расследование.

Стражи порядка призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД РК.

Видео предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области