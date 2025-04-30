По информации АО «НК «КТЖ», груз объёмом 105 зерновозов идет железнодорожным транспортом через территорию Латвии. В порту Лиепая зерно перегрузят на морские суда и доставят к побережью Северной Африки.  

Всего в этом направлении запланирована отправка 17 железнодорожных составов, загруженных зерном, произведённым в северном регионе страны.

Общий объём зерна составит 60 тысяч тонн.

Фото: pexels.com