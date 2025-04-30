Казахстанское зерно отправили в Марокко по железной дороге
Со станций Жана-Есиль (Акмолинское отделение) и Сарыколь (Костанайское отделение) отправлена первая партия казахстанского зерна в Королевство Марокко.
По информации АО «НК «КТЖ», груз объёмом 105 зерновозов идет железнодорожным транспортом через территорию Латвии. В порту Лиепая зерно перегрузят на морские суда и доставят к побережью Северной Африки.
Всего в этом направлении запланирована отправка 17 железнодорожных составов, загруженных зерном, произведённым в северном регионе страны.