Со станций Жана-Есиль (Акмолинское отделение) и Сарыколь (Костанайское отделение) отправлена первая партия казахстанского зерна в Королевство Марокко.

Казахстанское зерно отправили в Марокко по железной дороге

По информации АО «НК «КТЖ», груз объёмом 105 зерновозов идет железнодорожным транспортом через территорию Латвии. В порту Лиепая зерно перегрузят на морские суда и доставят к побережью Северной Африки.

Всего в этом направлении запланирована отправка 17 железнодорожных составов, загруженных зерном, произведённым в северном регионе страны.

Общий объём зерна составит 60 тысяч тонн.

Фото: pexels.com