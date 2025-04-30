Мужчина уверяет, что собаку он отдал на временную передержку.

Ранее в редакцию «Мой ГОРОД» обратилась жительница Уральска Екатерина Каирова. Женщина пожаловалась на побои и самоуправство со стороны полицейских. По её словам, сотрудники полиции якобы незаконно проникли на ее двор, при этом ордер на обыск у них был на соседний дом.

Далее, со слов Екатерины, ее избил участковый полиции, и заключение из травмпункта у нее имеется. Однако полицейские полностью опровергли её слова и сообщили, что действовали исключительно в рамках закона и ничьи права не нарушали. В доказательство они предоставили видео, сделанное 24 апреля и заявили, что, напротив, Каирова с мамой их не выпускали со двора и агрессивно закрывали калитку.

Как выяснилось, на соседку (по совместительству мамы Екатерины) написали заявление за кражу собаки породы чихуахуа. Сами женщины уверяют: собаку им отдали безвозмездно. Но владельцы животного иного мнения. Так, свою версию произошедшего рассказал владелец той самой собаки Руслан Башаев. Мужчина — инвалид, с рождения лишен зрения. Живет с пожилой мамой, которая тоже является инвалидом третьей группы.

По словам Руслана Башаева, в октябре 2024 года друг его отца подарил ему на день рождения собаку выставочной породы чихуахуа. У животного уже было клеймо и все необходимые документы. Её назвали Ульяной.

– В феврале этого года мы с мамой должны были ехать в Алматы на лечение. Оставлять Ульяну в зоогостинице и платить 3500 тенге за сутки было дорого для нас. Тогда я с помощью голосового помощника нашел в OLX объявление и позвонил по первому попавшему номеру. Стоимость своих услуг она мне по телефону не назвала. 19 февраля я передал собаку матери Каировой. На тот момент Ульяна была беременной, вот-вот должна была родить. Но, к сожалению, наша поездка сорвалась, и 22 февраля я позвонил женщине и попросил вернуть собаку. Но под разными предлогами моего питомца мне не вернули. В конце и вовсе меня заблокировали, — вспоминает Руслан Башаев.

Мужчина уверяет, что документы собаке подделали, дали другую кличку и чипировали. По его словам, в марте они с мамой пытались забрать собаку мирно, поехали по адресу проживания, однако у них ничего не получилось. Тогда он обратился в полицию, в прокуратуру и только спустя два месяца ему вернули его питомца.

– Я благодарен полицейским Абайского отдела, нашему участковому, прокурору города. Они всё сделали правильно. Не хочу, чтобы на них клеветали. Не верю, что полицейские могли избить её. Наоборот, они очень мне помогли. Ульяна мне очень дорога, и дело не в цене (собака стоит 200 тысяч тенге — прим. автора). Я незрячий, и животное — мой друг, член нашей семьи. Щенка Ульяны я тоже решил оставить себе, продавать не буду. Кроме мамы и этих собак у меня никого нет. Теперь на нас хотят подать в суд за мошенничество. О каком мошенничестве идет речь? Я лишь требовал свое. Я прошу, чтобы нас оставили в покое, мы устали, — заключил Руслан Башаев.

Отметим, что в настоящее время полицейские назначили проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.