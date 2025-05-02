По данным Министерства сельского хозяйства, во время внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК, удалось выяснить, что ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок.
На месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га, с глубиной разработки до 5 метров. При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен.
Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов.
По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок.
