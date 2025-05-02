Недропользователь в Мугалжарском районе Актюбинской области грубо нарушил земельное законодательство.

По данным Министерства сельского хозяйства, во время внеплановой проверки, проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК, удалось выяснить, что ТОО осуществляло земляные работы без действующей лицензии и правоустанавливающих документов на участок.

На месторождении проводились масштабные работы на площади около 10 га, с глубиной разработки до 5 метров. При этом не были соблюдены требования по охране почвенного покрова. Плодородный слой почвы не был снят и сохранен, как этого требует земельное законодательство, в результате чего он оказался перемешан со строительным песком и утрачен.

Эксперты подчеркивают, что восстановление таких земель требует значительных затрат времени и ресурсов.

По итогам расследования действия ТОО квалифицированы как порча земель. На юридическое лицо наложен штраф в размере 700 МРП, выдано обязательное предписание об устранении нарушений в трехмесячный срок.

