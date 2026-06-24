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Социум

Архитектурную подсветку установят на 32 жилых домах Уральска

В Уральске запускают масштабный проект по обновлению ночного облика города.
Арайлым Усербаева
Архитектурную подсветку установят на 32 жилых домах Уральска

Власти обещают поэтапно украсить многоквартирные жилые дома современной архитектурной подсветкой.

Как рассказали в городском акимате, главная цель масштабных работ - преобразить эстетический вид Уральска в вечернее и ночное время, сделав улицы более уютными и современными.

В этом году праздничную и архитектурную иллюминацию планируют установить на фасадах 32 многоэтажных домов. К работам на первых 15 объектах уже практически приступили: специалисты и представители подрядной организации проводят встречи и обсуждают детали проектов.

Для каждого здания обещают разработать индивидуальный дизайн, который подчеркнет его архитектурные особенности. Чиновники уверены, что это не просто украсит ночную панораму Уральска, но и повысит эстетическую привлекательность городских улиц.

Работы по благоустройству и украшению областного центра обещают продолжить и в будущем.

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