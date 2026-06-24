Архитектурную подсветку установят на 32 жилых домах Уральска

Власти обещают поэтапно украсить многоквартирные жилые дома современной архитектурной подсветкой.

Как рассказали в городском акимате, главная цель масштабных работ - преобразить эстетический вид Уральска в вечернее и ночное время, сделав улицы более уютными и современными.

В этом году праздничную и архитектурную иллюминацию планируют установить на фасадах 32 многоэтажных домов. К работам на первых 15 объектах уже практически приступили: специалисты и представители подрядной организации проводят встречи и обсуждают детали проектов.

Для каждого здания обещают разработать индивидуальный дизайн, который подчеркнет его архитектурные особенности. Чиновники уверены, что это не просто украсит ночную панораму Уральска, но и повысит эстетическую привлекательность городских улиц.

Работы по благоустройству и украшению областного центра обещают продолжить и в будущем.