В Казахстане расследуют схему с онлайн-займами через SIM-боксы и карты дропперов

В Казахстане расследуют крупную мошенническую схему с выдачей онлайн-микрозаймов в криптовалюте, сообщили в пресс-службе АФМ. Клиентам обещали выгодные условия, однако фактические суммы выплат существенно отличались от заявленных.

Департамент АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры проводит досудебное расследование в отношении интернет-ресурса Alemcredit.com. Потенциальных заемщиков привлекали с помощью агрессивной рекламы в социальных сетях. Для получения денег пользователям предлагали пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.

- Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки, - отметили в АФМ.

Возврат средств организаторы принимали через банковские карты третьих лиц - дропперов. Для бесперебойной работы платформы и коммуникации с клиентами была задействована разветвленная инфраструктура, включавшая юрлица, технические средства и телекоммуникационные ресурсы.

В ходе обысков сотрудники АФМ изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, применяемых для массовых SMS-рассылок.

Расследование продолжается.