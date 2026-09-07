Двое мужчин украли скот на 5,5 млн тенге в районе ЗКО

По версии следствия, они причастны к девяти эпизодам скотокрадства.

В Чингирлауском районе полицейские поймали двух местных жителей, подозреваемых в серии краж скота, сообщает Polisia.kz.

- За несколько месяцев они украли пять голов крупного рогатого скота и шесть лошадей (часть из них - с вольного выпаса). Всего злоумышленники совершили 9 краж, нанеся владельцам ущерб на 5 460 000 тенге, - пояснили в ведомстве.

Сейчас оба подозреваемых арестованы по решению суда. Полиция проверяет их на причастность к другим аналогичным преступлениям и ищет украденных животных.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.