80 дней борьбы за жизнь: в Алматы спасли младенца весом 740 граммов

Малыш провел в реанимации и палатах восстановления почти три месяца, но сейчас его выписали домой.

Врачи Городского перинатального центра №2 Алматы выходили новорожденного, который появился на свет на 26-й неделе беременности с весом всего 740 граммов. Малыш провел в реанимации и палатах восстановления почти три месяца, но сейчас его выписали домой, передает Министерство здравоохранения РК.

40 дней на искусственном дыхании

Причиной преждевременных родов стала экстренная ситуация: у матери началось кровотечение из-за отслойки плаценты. На сроке в шесть месяцев органы ребенка еще не были готовы к жизни снаружи, поэтому врачи начали интенсивную терапию сразу после кесарева сечения.

За каждый вдох и грамм массы пришлось бороться больше месяца. Самостоятельно дышать младенец не мог.

- 40 дней малыш находился на искусственной вентиляции легких, после чего еще около двух недель получал дыхательную поддержку методом назального СИПАП, - рассказала директор перинатального центра Светлана Рахимова.

Из реанимации - домой

В отделении интенсивной терапии мальчик пробыл 56 дней. Когда медики убедились в стабильности его состояния, ребенка перевели в отделение выхаживания, где он начал набирать вес.

На 80-е сутки после рождения окрепшего ребенка передали маме для выписки.

Заявления Минздрава и статистика

- Сегодня Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии по оказанию помощи новорожденным. По данным совместного отчета Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ООН и IGME, уровень неонатальной смертности (в первые 28 дней) за 2025 год в нашей стране составил 3,04 на 1000 новорожденных - это лучший показатель в регионе и почти на уровне США, - отметили в ведомстве.

В Минздраве связывают спасение ребенка с внедрением современных перинатальных технологий. В ведомстве отмечают, что за последние годы выживаемость детей с экстремально низкой массой тела в стране выросла в четыре раза.