Как девушка из Атырау выучила 6 языков и построила карьеру в Сеуле

После выпуска девушка исполнила мечту множества казахстанок и фанатов корейской культуры - осталась в стране и около полутора лет работала маркетологом в компании из сферы косметики.

Казахстанка Татьяна Хагай знает шесть языков, окончила один из лучших университетов Южной Кореи - Seoul National University - и построила карьеру в маркетинге, передает пресс-служба Smartestprep. Училась она на полном гранте и полностью на корейском языке. После выпуска Татьяна осталась в Сеуле и около полутора лет работала в сфере косметики. Позже она присоединилась к казахстанскому AI-стартапу Higgsfield.

О поступлении за границу Татьяна задумалась еще в школе. Уже в 9 классе она решила, что хочет учиться именно в Корее. Девушка самостоятельно изучала университеты, стипендии и требования для поступления, а также собирала портфолио. Она рассматривала и США, но быстро поняла, что получить там полное финансирование будет сложнее.

Фото пресс-службы Smartestprep

В старших классах девушка перевелась из НИШ Атырау в НИШ Астаны и сосредоточилась на подготовке к поступлению. Она регулярно решала пробные тесты, читала книги и смотрела контент на английском. Также занималась с репетиторами и готовилась к международным экзаменам. В итоге Татьяна получила 1460 баллов по SAT и 7,5 по IELTS.

Ее приняли в Назарбаев Университет, а также предложили полный грант в PolyU в Китае. Но Татьяна выбрала свою главную цель - Seoul National University, куда тоже поступила на полный грант. В Корее она изучала журналистику, PR и маркетинг. Параллельно учила испанский язык. Сегодня Татьяна знает казахский, русский, английский, корейский, испанский и немецкий.

Фото пресс-службы Smartestprep

После окончания университета она решила остаться в Южной Корее. Около полутора лет работала маркетологом в косметической компании: занималась рекламой, продвижением и международными выставками. Позже Татьяна вернулась в Казахстан ради работы в Higgsfield - казахстанском AI-стартапе, который сегодня известен во всем мире. В компании она вошла в growth-команду и занималась развитием YouTube-направления. Работа в технологическом стартапе позволила ей ближе познакомиться и с самим продуктом. Этот опыт помог Татьяне понять, в каком направлении она хочет развиваться дальше. Сейчас она планирует строить карьеру в Product Management и работать с digital-продуктами.

- Мне нравится, что можно строить продукт с нуля. И я люблю работать с разными командами, координировать людей, что-то организовывать. Кто-то бежит от такой работы, но мне это доставляет удовольствие, - рассказывает Татьяна Хагай.

Целеустремленность и азарт в учебе появились у Татьяны задолго до Кореи. В 5 классе произошел случай на уроке английского. Учитель читал текст, но Татьяна не поняла ни слова. Вечером она пришла к маме и спросила: "Почему я не знаю английский? Я хочу его выучить". Мама поддержала девочку и записала на курсы, при этом никогда не требовала быть отличницей, повторяя: "Ты учишься для себя".

Фото пресс-службы Smartestprep

В старших классах Татьяна занималась с репетитором Лаурой Вайгоровой. Позже она вспоминала, что на нее повлиял не только сам опыт подготовки к поступлению, но и пример человека, который постоянно учился, развивался и не боялся пробовать новое.