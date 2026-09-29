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Социум

Проезд на «красный», «встречка» и арест: актюбинца на скутере оштрафовали на млн тенге

Оказалось, что у водителя не было прав.
Арайлым Усербаева
Проезд на «красный», «встречка» и арест: актюбинца на скутере оштрафовали на млн тенге
Изображение сгенерировано ИИ

Инцидент произошёл 26 сентября в Актобе. Патрульные полицейские попытались остановить скутериста, однако водитель, у которого не было прав, проигнорировал требования стражей порядка и попытался скрыться.

Уходя от преследования, нарушитель устроил опасные гонки на дороге: проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и совершал другие рискованные маневры, создавая реальную угрозу для жизни окружающих. В общей сложности полицейские зафиксировали более 10 нарушений ПДД.

Собранные материалы передали в суд. По решению суда лихачу назначили 8 суток административного ареста и внушительный штраф - около одного миллиона тенге.

В департаменте полиции Актюбинской области напоминают, что попытка скрыться от патрульных не освобождает от ответственности, а лишь усугубляет положение. Полицейские призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД и выполнять законные требования сотрудников стражей порядка.

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