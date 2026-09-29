Пассажирский Boeing разбился в Таиланде: погибли 223 человека

26 мая 1991 года пассажирский самолет Boeing 767 потерпел катастрофу в районе Данчанг в Таиланде. Воздушное судно выполняло международный рейс, однако вскоре после взлета экипаж столкнулся с серьезной технической проблемой. В результате самолет потерпел крушение, погибли все находившиеся на борту люди, передает МойГород

Последний рейс

Самолет Boeing 767 выполнял регулярный пассажирский рейс из Бангкока в Вену с промежуточной посадкой в Бангкоке. На борту находились пассажиры и члены экипажа.

Разбившийся самолёт за 1 год и 6 месяцев до катастрофы

Во время полета возникли проблемы с одним из двигателей. Экипаж предпринял попытку справиться с неисправностью и продолжить полет, однако ситуация быстро осложнилась.

После отказа двигателя самолет потерял возможность нормально набирать высоту. Экипажу пришлось принимать решение о дальнейших действиях в условиях ограниченного времени.

Самолет потерял управление

Ситуация стала критической после возникновения проблем с двигательной установкой. Самолет начал терять скорость и высоту.

Экипаж пытался стабилизировать воздушное судно, однако Boeing 767 перешел в неуправляемое положение. Самолет потерял управление и начал быстро снижаться.

Через некоторое время воздушное судно столкнулось с землей в районе Данчанг. При ударе самолет был практически полностью разрушен, а возникший пожар уничтожил значительную часть обломков.

Все люди, находившиеся на борту, погибли.

Обломки рейса 004

Что показало расследование

После катастрофы специалисты начали изучать техническое состояние самолета и действия экипажа.

Основное внимание следствие уделило возникшей неисправности и тому, почему экипаж не смог восстановить управление воздушным судном после потери тяги.

Расследование также изучало работу двигателей, действия пилотов и развитие ситуации в последние минуты полета.

Катастрофа стала одним из серьезных происшествий с Boeing 767 и привлекла внимание специалистов к вопросам безопасности полетов и действиям экипажа при возникновении отказов в воздухе.

Последствия трагедии

Авиакатастрофа в районе Данчанг стала одной из крупнейших трагедий в истории гражданской авиации Таиланда.

После происшествия специалисты продолжили изучение обстоятельств катастрофы, чтобы определить последовательность событий, приведших к потере управления самолетом.

Обломки рейса 004

Трагедия также вновь показала, насколько быстро даже относительно небольшая техническая неисправность может привести к чрезвычайной ситуации, если экипаж оказывается в условиях ограниченного времени для принятия решения.

Катастрофа Boeing 767 в Данчане остается одним из наиболее трагичных происшествий в истории гражданской авиации региона.