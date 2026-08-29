Восемь земельных участков под бизнес выставят на аукцион в Уральске

Об этом сообщили в акимате Уральска.

В Уральске и пригородных поселках сдадут в аренду земли под коммерческую застройку. Торги пройдут 16 сентября 2026 года в 10:00 на портале e-Qazyna.kz методом повышения цены (английский метод).

На аукцион выставляют 8 земельных участков коммерческого назначения, расположенных в следующих районах:

г. Уральск;

п. Деркул;

п. Желаево;

п. Зачаганск;

п. Круглоозерное.

Подать заявку и зарегистрироваться можно на веб-портале e-Qazyna.kz. Прием заявок начинается с момента публикации официального сообщения и завершается за 5 минут до начала аукциона.