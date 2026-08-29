Восемь земельных участков под бизнес выставят на аукцион в Уральске

В Уральске и пригородных поселках сдадут в аренду земли под коммерческую застройку. Торги пройдут 16 сентября 2026 года в 10:00 на портале e-Qazyna.kz методом повышения цены (английский метод).
На аукцион выставляют 8 земельных участков коммерческого назначения, расположенных в следующих районах:
- г. Уральск;
- п. Деркул;
- п. Желаево;
- п. Зачаганск;
- п. Круглоозерное.
Подать заявку и зарегистрироваться можно на веб-портале e-Qazyna.kz. Прием заявок начинается с момента публикации официального сообщения и завершается за 5 минут до начала аукциона.
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