Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Три села сидят на российском газе: в ЗКО строят газопровод за 1,5 млрд тенге

Села находятся в Жанибекском районе.
Кристина Кобина
Три села сидят на российском газе: в ЗКО строят газопровод за 1,5 млрд тенге
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Аким Жанибекского района Тимур Шиниязов рассказал во время брифинга, что теперь все 18 сел района полностью обеспечены чистой питьевой водой из централизованных сетей. Чтобы людям было проще платить за воду, в районе внедряют субсидии: в селе Тегисшил (Борсинский сельский округ) тариф уже снизили с 250 до 90 тенге за кубометр, а сейчас документы оформляют еще для трех сел - Тау, Борсов и Жаскайрата. Он отметил, что также полностью решен и вопрос с газом.

- Сейчас села Талов, Борсы и Камысты получают его из России, но чтобы регион не зависел от соседей, их решили включить в общую казахстанскую схему газоснабжения. Для этого за 1,5 миллиарда тенге прокладывают магистральный газопровод высокого давления длиной 115 километров - запустить объект планируют уже в октябре, - пояснил глава Тимур Шиниязов.

По его словам, еще один крупный энергетический проект реализуется в селе Онеге, где строят газопоршневую электростанцию и устанавливают солнечные панели. Инвестор - компания "Green Spark Power 01" - вкладывает в проект 2,5 миллиарда тенге собственных средств, а запуск станции намечен уже на следующий месяц.

- Не забывают и про старые электросети: их постепенно ремонтируют, меняют аварийные опоры и трансформаторы, чтобы в домах был нормальный свет без скачков напряжения. Так, в этом году за 257 миллионов тенге полностью обновили высоковольтную линию Жаксыбай - Талов. Кроме того, в самих селах Жаксыбай и Талов идет капитальный ремонт внутренних линий и подстанций, что заметно снизит износ местной энергосистемы, - заключил аким района.

Читайте также

Новости партнёров