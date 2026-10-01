Три села сидят на российском газе: в ЗКО строят газопровод за 1,5 млрд тенге

Аким Жанибекского района Тимур Шиниязов рассказал во время брифинга, что теперь все 18 сел района полностью обеспечены чистой питьевой водой из централизованных сетей. Чтобы людям было проще платить за воду, в районе внедряют субсидии: в селе Тегисшил (Борсинский сельский округ) тариф уже снизили с 250 до 90 тенге за кубометр, а сейчас документы оформляют еще для трех сел - Тау, Борсов и Жаскайрата. Он отметил, что также полностью решен и вопрос с газом.

- Сейчас села Талов, Борсы и Камысты получают его из России, но чтобы регион не зависел от соседей, их решили включить в общую казахстанскую схему газоснабжения. Для этого за 1,5 миллиарда тенге прокладывают магистральный газопровод высокого давления длиной 115 километров - запустить объект планируют уже в октябре, - пояснил глава Тимур Шиниязов.

По его словам, еще один крупный энергетический проект реализуется в селе Онеге, где строят газопоршневую электростанцию и устанавливают солнечные панели. Инвестор - компания "Green Spark Power 01" - вкладывает в проект 2,5 миллиарда тенге собственных средств, а запуск станции намечен уже на следующий месяц.