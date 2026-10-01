Скидку на ж/д билеты объявили в Казахстане

Пассажиры поездов в Казахстане смогут сэкономить на поездках: с 1 октября стоимость билетов снизилась на 10%. Специальная скидка будет действовать до конца года, сообщает КТЖ.

Как уточнили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", дисконт распространяется на поездки в осенне-зимний период.

- С 1 октября по 31 декабря 2026 года стоимость проезда будет снижена на 10%. Скидка распространяется на все типы вагонов поездов Национального перевозчика, а также на пригородные поезда. Таким образом, пассажиры смогут приобретать билеты по сниженной стоимости для поездок в осенне-зимний период, - говорится в официальном сообщении нацперевозчика.

Приобрести билеты по сниженной цене можно стандартным способом: на официальном сайте bilet.railways.kz, а также в кассах железнодорожных вокзалов.