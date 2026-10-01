В Уральске временно перекроют движение по улице Толе би

Движение транспорта по улице Толе би временно перекроют из-за строительно-монтажных работ по прокладке футляра в рамках проекта "Наружные сети водопровода". Об этом сообщили в пресс-службе акимата города. Движение ограничат с 4 по 15 октября.

Напомним, чтобы подготовиться к холодам, Уральская ТЭЦ с 13 сентября ушла на плановый ремонт - его планировали завершить 21 сентября. На самом деле горячую воду отключали еще раньше, с 7 по 13 сентября. При этом в ТОО "Жайыктеплоэнерго" сроки подключения постоянно переносили: сначала обещали вернуть воду 13 сентября, а затем сдвинули дату на 15 сентября.

Фото: акимат Уральск

На 17 сентября долг АО "Жайыктеплоэнерго" за газ перед АО "QazaqGaz Aimaq" достиг 3,542 миллиарда тенге. Из этой суммы 1 миллиард покроют из местного бюджета уже до 18 сентября, а на остаток долга составят график погашения. По данным "QazaqGaz Aimaq", сейчас ЖТЭ задолжало филиалу "QazaqGaz Aimaq" почти 3 693 721 602 тенге.