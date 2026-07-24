Казгидромет предупредил о возможной засухе в ЗКО

Ожидается, чот в двух районах области в августе будет засуха.

По предварительному прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в августе 2026 года в некоторых районах Западного Казахстана ожидается атмосферная засуха.

В зону риска вошли:

Бокейординский и Жаныбекский районы Западно-Казахстанской области;

Шалкарский и Иргизский районы Актюбинской области;

Курмангазинский район Атырауской области.

Синоптики подчеркивают, что это предварительный прогноз, который может быть скорректирован. Ранее специалисты филиала "Казгидромет" также рассказали, какой погоды жителям Западно-Казахстанской области стоит ожидать в августе.