Казгидромет предупредил о возможной засухе в ЗКО

По предварительному прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в августе 2026 года в некоторых районах Западного Казахстана ожидается атмосферная засуха.
В зону риска вошли:
- Бокейординский и Жаныбекский районы Западно-Казахстанской области;
- Шалкарский и Иргизский районы Актюбинской области;
- Курмангазинский район Атырауской области.
Синоптики подчеркивают, что это предварительный прогноз, который может быть скорректирован. Ранее специалисты филиала "Казгидромет" также рассказали, какой погоды жителям Западно-Казахстанской области стоит ожидать в августе.