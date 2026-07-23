Жара до +39 градусов, грозы и пыльные бури: какой будет погода в ЗКО в августе

По количеству осадков август ожидается близким к норме в большинстве районов области. На севере региона осадков может выпасть больше обычного.

В августе 2026 года в Западно-Казахстанской области ожидается теплый месяц. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" по ЗКО Динара Оспанова. По данным синоптиков, средняя температура воздуха составит от +22,1 до +25,8 °C. Это примерно на 1 градус выше климатической нормы в юго-западной части области. В северо-восточных районах температура будет близкой к многолетним значениям.

Начало августа будет жарким. Ночью температура повысится с +14…+19 °C до +20…+25 °C, днем - с +28…+33 °C до +34…+39 °C. В конце первой декады ожидается небольшое похолодание. Местами возможны кратковременные дожди, грозы и пыльные бури.

В середине месяца станет прохладнее: ночью температура опустится до +9…+14 °C, днем - до +23…+28 °C. Затем вновь потеплеет: ночью до +16…+21 °C, днем до +30…+35 °C. К концу второй декады снова ожидается снижение температуры - ночью до +10…+15 °C, днем до +24…+29 °C. В этот период местами возможны град и усиление ветра до 15-20 м/с.

В конце августа температура снова повысится: ночью - с +10…+15 °C до +17…+22 °C, днем - с +24…+29 °C до +31…+36 °C. Затем ожидается очередное похолодание: ночью до +8…+13 °C, днем до +22…+27 °C. В последние дни месяца снова станет теплее - ночью до +15…+20 °C, днем до +29…+34 °C. Местами прогнозируются пыльные бури.

По количеству осадков август ожидается близким к норме в большинстве районов области. На севере региона осадков может выпасть больше обычного.