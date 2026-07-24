«Поверила в новогоднюю акцию»: сельчанка из ЗКО попала в кредитную ловушку из-за знакомой

Жительница села Перемётное района Байтерек стала жертвой изощрённой схемы: доверившись знакомой, она и её сын оформили крупные займы. Теперь их ежемесячный платёж превышает доход, а полиция закрывает дело.

В редакцию "Мой ГОРОД" обратилась 60-летняя Елена Роднова. Женщина работает продавцом в местном магазине. По её словам, в финансовую кабалу её заманила коллега по работе, которую она считала хорошей знакомой.

"Новогодняя акция" от знакомой

Всё началось незадолго до Нового года - 24 декабря. Елене срочно потребовалось 20 тысяч тенге. Она попыталась занять денег у коллег, но нужной суммы ни у кого не оказалось. В этот момент к ней подошла та самая знакомая и предложила "простой и выгодно звучащий" вариант.

- Она подошла и сказала, что в одном из банков сейчас идёт предновогодняя акция: берёшь кредит на 1,5 миллиона тенге, а через пять дней тебе возвращают эту сумму да ещё и с 10-процентной надбавкой. Вечером мы встретились отдельно, чтобы обсудить подробности. Я хотела взять хотя бы 200 тысяч, но меня убедили, что оформить нужно именно 1,5 миллиона. Она говорила так убедительно, что всё абсолютно законно и проверено. В итоге я оформила этот кредит в банке, - с горечью вспоминает Елена.

Однако никакого "чуда" не произошло. Спустя пять дней деньги женщине никто так и не вернул. Одной жертвой мошенница не ограничилась. Под аналогичным предлогом оформить кредит уговорили и сына Елены, который только недавно вернулся из армии.

- Я до сих пор не понимаю, как в банке могли одобрить кредит моему сыну. Он только пришёл со службы. В итоге на него оформили ещё 2,1 миллиона тенге. Лично с моего телефона она сама переводила эти деньги. Позже я ходила к ней, просила, требовала вернуть хоть что-то, но всё бесполезно, - рассказывает пострадавшая.

Не остаётся денег на жизнь

В результате семья с небольшим достатком оказалась на грани выживания.

- Мне 60 лет, я ещё не пенсионерка, живу на одну зарплату. Зарабатываю всего 80 тысяч тенге в месяц, а ежемесячный платёж по кредиту теперь составляет у меня 100 тысяч. У нас просто не остаётся денег на жизнь, - говорит женщина.

Полиция закрывает дело, а она спокойно ходит на работу

Поняв, что стала жертвой обмана, Елена обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Потерпевшая также написала заявление в банк с просьбой приостановить выплаты по процентам на время расследования. Однако реакция органов её шокировала.

- Меня обманули не одну - таких пострадавших, наверное, около трёх десятков в городе и ещё несколько человек у нас в посёлке. В полицию мы предоставили всё: переписки, чеки о переводах денег, но дело закрывают. В первый раз закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления". На очных ставках она просто цинично говорит, будто мы сами "хотели на этом заработать". Я не понимаю, почему правоохранительные органы не могут на неё воздействовать? Она как ни в чём не бывало живёт своей жизнью и спокойно ходит на работу, - возмущается Елена Роднова.

Сейчас пострадавшие сельчане пытаются добиться справедливого расследования и привлечь внимание надзорных органов, ведь каждый месяц просрочки по кредитам лишь усугубляет и без того критическое положение обманутых людей.

Очные ставки и денежное вознаграждение

Редакция "Мой ГОРОД" направила официальный запрос в департамент полиции ЗКО, чтобы выяснить процессуальный статус данного уголовного дела. Как выяснилось, в полиции действительно расследовали дело о мошенничестве в крупном размере (ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК) в отношении гражданки М. По версии следствия, женщина предлагала людям оформлять товарные кредиты через приложение одного из банков второго уровня.

- Всех обратившихся признали потерпевшими, следователи изучили банковские счета, переписки и провели очные ставки. Однако в процессе выяснились детали, которые изменили ход дела: оказалось, что люди оформляли эти кредиты добровольно, получали за это своё денежное вознаграждение и позже сами возвращались за новыми суммами, - пояснили в ведомстве.

В итоге 18 июня 2026 года уголовное дело закрыли с формулировкой "за отсутствием состава преступления". Прокуратура с этим решением согласилась.

В управлении по противодействию киберпреступности в очередной раз напомнили: полицейские регулярно проводят встречи с жителями, раздают памятки и сотрудничают с банками, чтобы уберечь граждан от обмана. Но главное - это личная бдительность и цифровая грамотность каждого.