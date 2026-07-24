В Уральске на 6,2 млрд тенге ремонтируют теплосети: где и когда завершат работы

Как рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Беймбет Мусин, на реконструкцию трех крупных объектов теплоснабжения в Уральске направили 6,2 млрд тенге. На сегодняшний день общий объем выполненных работ достигает 60%.

Где идет ремонт:

Тепломагистраль №7 (протяженность 1,8 км) - охватывает улицы Жунисова, Т. Масина и Некрасова.

Тепломагистраль №6 - идет от территории ТЭЦ до пересечения улиц Урдинской и Поповича.

Внутриквартальные сети в мкр "Курылысшы" - всего запланирована замена 8,8 км труб.

Работы на магистралях №6 и №7 обещали полностью завершить до начала предстоящего отопительного сезона.

Проект в микрорайоне Строитель - переходящий, его полное завершение намечено на 2027 год. Однако в текущем году в рамках первого этапа там обновят 4,4 км теплосетей.

Напомним, в регионе обновляют коммунальную инфраструктуру в рамках нацпроекта МЭКС. В 2026 году реализуют 9 проектов в сферах теплоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Один из объектов уже завершён и в прошедший отопительный сезон обеспечил стабильное тепло социальным объектам.