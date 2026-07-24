Куда выбрасывать строительный мусор: уральцам напомнили о правилах благоустройства

В областном центре прошли очередные рейды по наведению порядка и улучшению санитарного состояния улиц и дворовых территорий.

Мониторинговая группа при отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска совместно с природоохранной полицией провела очередной рейд. Проверяющие инспектировали соблюдение правил благоустройства города.

Во время проверки с жителями провели разъяснительную работу. Горожанам напомнили, что бытовой, крупногабаритный и строительный мусор необходимо складировать только в специально отведенных местах. Собственники частных домов и жильцы обязаны поддерживать чистоту на прилегающих к участкам и дворам территориях.

По итогам рейда инспекторы выявили ряд нарушения и составили пять административных протоколов.

В акимате города напомнили, что чистота города - это общая ответственность каждого уральца, и призвали не захламлять улицы строительными отходами. Подобные рейды на улицах Уральска будут проходить на регулярной основе.

Напомним, строительный мусор, ветки, старую мебель и другие крупные отходы, собранные во время весенних субботников, можно сдавать на специальную площадку на 7-м километре трассы Уральск - Саратов.