В Казахстане проверят рынок мяса из-за подорожания конины и баранины

Поводом для проверок стал рост цен за последнюю неделю: баранина подорожала на 2%, конина - на 1,3%, а мясной фарш - на 0,6%.

В Казахстане проведут детальный анализ рынка мяса и мясной продукции из-за удорожания отдельных его видов. Соответствующее поручение на совещании по вопросу стабилизации цен дал заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает пресс-служба Министерства нацэкономики.

Поводом для проверок стал рост цен за последнюю неделю: баранина подорожала на 2%, конина - на 1,3%, а мясной фарш - на 0,6%. Вице-премьер поручил профильным ведомствам изучить объемы производства, внутреннего потребления и экспорта, чтобы выработать меры по стабилизации ситуации.

При этом на ряд других социально значимых продуктов наблюдается сезонное снижение цен. Помидоры подешевели на 15,1%, огурцы - на 18,2%, морковь - на 5,2%, а яйца - на 2,4%. В целом за три недели июля средний индекс цен на социально значимые товары снизился на 0,1% - подобная динамика зафиксирована впервые с начала года.

Для удержания цен в стране планируют запустить три завода по рафинации подсолнечного масла, ввести льготный тариф на электроэнергию для 40 хлебопекарных предприятий, а КТЖ уже предоставляет 70-процентную скидку на внутреннюю перевозку соцпродуктов.