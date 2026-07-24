Казахстан стал лидером среди стран СНГ по уровню человеческого развития

В обновлённом докладе ПРООН Казахстан занял 60-е место среди 193 государств мира, опередив всех соседей по региону.

Казахстан занял 60-е место среди 193 стран мира в рейтинге по индексу человеческого развития (HDI), сохранив позицию лидера среди государств СНГ и Центральной Азии. Об этом сообщает аналитический портал Ranking.kz со ссылкой на доклад ПРООН.

Индекс Казахстана составил 0,837, что позволило республике удержаться в группе государств с самым высоким качеством жизни.

- Казахстан относится к лучшей из возможных категорий стран с очень высоким уровнем человеческого развития, - отмечается в публикации.

Индекс HDI рассчитывается на основе трех ключевых критериев: продолжительность жизни, доступность и длительность образования, а также уровень доходов населения по паритету покупательной способности.

- HDI представляет собой сводный показатель, который учитывает долгую и здоровую жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни с экономической точки зрения, - говорится в материале.

Среди стран СНГ и Центральной Азии Казахстан занял первое место. За ним расположились Россия (0,832), Беларусь (0,824) и Армения (0,811), которые также вошли в категорию стран с очень высоким уровнем развития.

По данным исследования, ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане достигла 74,4 года. Ожидаемая продолжительность обучения составляет 14 лет (средняя - 12,5 года), а валовой национальный доход на душу населения по ППС превысил 30,9 тысячи долларов США. Показатель страны оказался выше как среднемирового уровня (0,756), так и среднего значения по региону Европы и Центральной Азии (0,818).

В долгосрочной динамике с 1990 года индекс Казахстана вырос на 21,5%.

- После снижения в период пандемии показатель не только восстановился, но и достиг максимального значения за весь рассматриваемый период - 0,837, - подчеркивается в докладе.

Отдельное внимание авторы исследования уделили развитию искусственного интеллекта, отметив, что новые технологии могут как расширить возможности граждан, так и усилить неравенство при неравномерном доступе к ним.