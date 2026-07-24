Курс доллара в Казахстане подскочил сразу почти на 10 тенге

По итогам торгов на KASE 24 июля курс доллара вырос на 9,85 тенге.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара 24 июля составил 476,07 тенге, увеличившись на 9,85 тенге. Официальный курс национального банка на 24 июля установлен на уровне 465,74 тенге за доллар.

По информации сервиса kurs.kz, в обменных пунктах крупнейших городов страны доллар сейчас продают дороже официального курса.

В Алматы средний курс составляет:

покупка - 474 тенге,

продажа - 476 тенге.

В Астане средний курс доллара:

покупка - 471 тенге,

продажа - 478 тенге.

В Уральске средний курс американской валюты составил:

покупка - 474 тенге,

продажа - 479 тенге.