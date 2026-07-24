Долгострой в Зачаганске: в акимате Уральска обсудили судьбу дома по улице Монкеулы

Рабочее совещание по долгострою, расположенному в посёлке Зачаганск по адресу: ул. М. Монкеулы, 70А, прошло под председательством заместителя акима города Азамата Халелова и с участием заместителя прокурора Уральска Дастана Айтжана. На встречу также пригласили представителей ГАСК, отдела архитектуры, застройщика и правоохранительных органов.

В акимате рассмотрели текущее состояние долгостроя, промежуточные результаты расследований по фактам незаконного привлечения денег дольщиков и причины, тормозящие стройку. Участники встречи обсудили, как возобновить строительно-монтажные работы и защитить права обманутых горожан.

- Два месяца назад мы начали переговоры с участниками долевого строительства, была создана инициативная группа. Мы запросили копии договоров. Сейчас департамент полиции ЗКО проводит расследование по этому дому. Мы следим за ситуацией. 88 человек имеют на руках договоры, среди них есть и те, кто уже получил техпаспорт. По нашим прогнозам, строительство дома будет завершено до сентября. Как акимат, мы даём гарантию, что вы не останетесь на улице, - обратился к дольщикам Азамат Халелов.

По итогам совещания ответственным госорганам поручили оперативно принять правовые и организационные меры для завершения строительства. В акимате заверили, что вопрос завершения долгостроя по ул. М. Монкеулы, 70А находится на особом контроле.