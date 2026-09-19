Травма на работе без страховки: кто выплатит компенсацию

В министерстве труда и социальной защиты РК рассказали об обязательном страховании работников от несчастных случаев на производстве. Такое страхование помогает защитить работника, если он получил производственную травму, профессиональное заболевание или потерял трудоспособность. В этом случае предусмотрены страховые выплаты, а при смерти работника — выплаты его семье. Такое страхование помогает защитить работника, если он получил производственную травму, профессиональное заболевание или потерял трудоспособность. В этом случае предусмотрены страховые выплаты, а при смерти работника — выплаты его семье.

С начала года в Казахстане пострадали 969 работников. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Также с начала года зарегистрировано 64 групповых несчастных случая, в которых пострадали 226 человек. Для сравнения, годом ранее было 53 таких случая и 139 пострадавших.

Производственная травма может привести к длительному лечению, реабилитации и потере заработка. Поэтому законодательство обязывает работодателя заранее заключить договор обязательного страхования на каждого сотрудника. Если такой договор есть, страховая компания выплачивает работнику положенные средства в случае несчастного случая. При смерти работника выплаты получают члены его семьи, которые имеют на них право. При этом отсутствие страховки не освобождает работодателя от ответственности. Если работник не был застрахован, все расходы работодатель должен возместить самостоятельно. Это касается лечения, реабилитации и компенсации утраченного дохода.

Кроме того, последние изменения в законодательстве предусматривают дополнительные обязанности для работодателей, которые не заключили договор страхования. В частности, они должны самостоятельно выплачивать специальные социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда. За отсутствие договора страхования работодателю может грозить административная ответственность, крупные расходы, судебные разбирательства и репутационные потери.