В ЗКО сократилось число наркопреступлений

По данным Finprom.kz, за январь-август 2026 года в Казахстане зарегистрировали 5,5 тысячи уголовных правонарушений, связанных с наркотиками. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось на 6,7%. При этом доля таких правонарушений среди всех зарегистрированных уголовных нарушений выросла - с 6,7% до 7,2%. Если сравнить ситуацию с 2016 годом, за десять лет количество наркоправонарушений снизилось на 12,3% - с 6,3 тыс. до 5,5 тыс. Однако их доля в общем числе уголовных правонарушений выросла втрое: с 2,4% до 7,2%. Это связано с тем, что общее количество уголовных правонарушений сокращалось быстрее.

Более половины всех зарегистрированных наркоправонарушений приходится на незаконное хранение и обращение с наркотическими и психотропными веществами без цели сбыта. С 1 января 2026 года в Казахстане также ввели уголовную ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. В частности, соответствующие изменения затронули статью 301 УК РК. Это расширило перечень правонарушений, которые могут выявляться и регистрироваться.

При этом по некоторым видам нарушений за год зафиксировано снижение:

незаконное культивирование наркосодержащих растений - на 7,9%, до 351 случая,

пропаганда и незаконная реклама наркотиков - на 50,3%, до 84 случаев,

незаконный оборот вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них - на 34,6%, до 102 случаев.

Больше всего уголовных правонарушений, связанных с наркотиками, зарегистрировали в Астане - 777 случаев.

Далее идут:

Алматы - 582 случая,

Жамбылская область - 383,

Шымкент - 369,

Мангистауская область - 321.

Фото Finprom.kz

Наиболее заметное снижение зарегистрировали в Костанайской области - до 184 случаев. В Улытауской области показатель снизился до 57 случаев, а в Западно-Казахстанской - до 158 случаев. Больше всего случаев стало в Кызылординской области - рост составил 12,1%, до 251 правонарушения. Также рост зафиксировали в Актюбинской области - на 5,2%, Алматинской - на 5%, Жамбылской - на 3,8% и Алматы - на 3,7%.

За январь-август 2026 года раскрываемость правонарушений, связанных с незаконным обращением, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой и сбытом наркотиков (статьи 296–297 УК РК), составила 63%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 65,2%, в 2024 году - 60,4%, а в 2023 году - 63,3%. Самая высокая раскрываемость в этом году отмечена в транспортном регионе - 96,2%. В Шымкенте показатель составил 84,2%, в Туркестанской области - 84%, в Восточно-Казахстанской - 82,1%. Самая низкая раскрываемость зафиксирована в Акмолинской области - 42,9%, Атырауской - 45,9%, Актюбинской - 47%, а также в Астане - 50,5%.