Пожарный пост за 400 млн тенге строят в ЗКО

В селе Чингирлау Чингирлауского района реконструируют пожарный пост №23. Ранее пожарные размещались в здании, построенном ещё в 1970 году. Со временем оно пришло в аварийное состояние, поэтому было принято решение о его реконструкции, сообщает пресс-служба акимата ЗКО.

Строительные работы начались в июле 2026 года. Стоимость проекта составляет 400 миллионов тенге. Новое здание построят из металлического каркаса и огнестойких панелей. Сейчас рабочие занимаются кладкой и покраской металлических конструкций. Пост будет состоять из двух частей. В одной разместят гараж для спецтехники, в другой - помещения для пожарных и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. Также на территории построят учебно-тренировочную башню.

Пожарный пост располагает пятью единицами спецтехники. Здесь работают 23 сотрудника, которые обеспечивают пожарную безопасность в 25 населённых пунктах с общей численностью населения около 14,5 тысячи человек. Сейчас работы выполнены на 35%. Завершить строительство и сдать объект планируют в ноябре. Кроме того, ещё в двух сёлах района в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары» строят объекты для спасателей.