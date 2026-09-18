Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Экономика

Пожарный пост за 400 млн тенге строят в ЗКО

Сдать объект планируют в ноябре 2026 года.
Жулдызхан Хасангалиева
Пожарный пост за 400 млн тенге строят в ЗКО
Фото пресс-службы акимата ЗКО

В селе Чингирлау Чингирлауского района реконструируют пожарный пост №23. Ранее пожарные размещались в здании, построенном ещё в 1970 году. Со временем оно пришло в аварийное состояние, поэтому было принято решение о его реконструкции, сообщает пресс-служба акимата ЗКО.

Строительные работы начались в июле 2026 года. Стоимость проекта составляет 400 миллионов тенге. Новое здание построят из металлического каркаса и огнестойких панелей. Сейчас рабочие занимаются кладкой и покраской металлических конструкций. Пост будет состоять из двух частей. В одной разместят гараж для спецтехники, в другой - помещения для пожарных и сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям. Также на территории построят учебно-тренировочную башню.

Главный баннер

Пожарный пост располагает пятью единицами спецтехники. Здесь работают 23 сотрудника, которые обеспечивают пожарную безопасность в 25 населённых пунктах с общей численностью населения около 14,5 тысячи человек. Сейчас работы выполнены на 35%. Завершить строительство и сдать объект планируют в ноябре. Кроме того, ещё в двух сёлах района в рамках проекта «Ауыл құтқарушылары» строят объекты для спасателей.

Фотогалерея
4 фото

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article