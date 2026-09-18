Казахмыс» усиливает технологическую защиту работников рудника «Жомарт»

Председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі совместно с министром по чрезвычайным ситуациям РК Муратом Мухановым и акимом области Улытау Есетом Байкеном совершили рабочую поездку на рудник «Жомарт», передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

В ходе визита стороны ознакомились с текущим состоянием промышленной безопасности, внедряемыми техническими решениями и процессом модернизации производственной инфраструктуры. Руслан Өскенәлі презентовал реализованные и текущие проекты, направленные на усиление контроля рудничной атмосферы, повышение надежности вентиляционной системы, мониторинг состояния горного массива и оснащение подземной техники современными защитными комплексами. Участники делегации лично осмотрели производственные участки и проверили работу действующих систем.

Особое внимание на предприятии уделяется непрерывному мониторингу воздуха. Стационарные газоанализаторы в круглосуточном режиме передают данные в единый диспетчерский центр, а горняки дополнительно используют 130 портативных приборов. На 62 единицах самоходной подземной техники уже установлены автоматизированные системы контроля метана (метан-реле), которые мгновенно блокируют работу оборудования при превышении допустимой концентрации газов.

Параллельно на руднике идет масштабная модернизация вентиляционной системы. После капитального ремонта главных вентиляционных установок и бурения новой скважины глубиной до 600 метров объем подачи свежего воздуха увеличился на 200 кубометров в секунду.

В сентябре предприятие закупило три установки Korfmann и шесть шахтных вентиляторов серии ВМЭ, а до конца 2026 года планируется монтаж еще трех вентиляторов. Инвестиции в обновление вентиляционного оборудования составили 306,9 миллиона тенге. Кроме того, продолжается строительство третьего вентиляционного ствола для организации обособленного проветривания выработок.

Для цифрового и геомеханического контроля на руднике проложено 58 километров излучающего кабеля, обеспечивающего работу системы позиционирования сотрудников и аварийного оповещения.

С июля 2026 года на объекте действует единая цифровая система геомеханического мониторинга, позволяющая в режиме реального времени отслеживать состояние подземных выработок. Все технические решения подкрепляются исследованиями профильных научных организаций.

Вся программа повышения производственной безопасности на руднике «Жомарт» включает 45 мероприятий, 40 из которых уже полностью выполнены. Общий объем финансирования проекта составляет 2,7 миллиарда тенге, а оставшиеся работы находятся на завершающей стадии реализации.