Молодые лидеры Казахстана познакомились с международной атомной повесткой на Всемирном фестивале молодежи в Екатеринбурге

На Президентском мероприятии казахстанская молодежь приняла участие в дискуссиях о профессиональном будущем, новых компетенциях и возможностях международного сотрудничества, передает МойГород.

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге прошел Всемирный фестиваль молодежи, объединивший молодых лидеров из 191 страны. В числе участников была делегация Казахстана - молодые специалисты и лидеры до 35 лет, представляющие разные профессиональные сферы и отрасли.

Фестиваль, проведенный по инициативе Президента России, стал международной площадкой для общения молодежи, профессионального и культурного обмена. В центре программы были вопросы образования, карьерного развития, международного сотрудничества, технологий и формирования компетенций, которые будут определять профессиональный ландшафт ближайших десятилетий.

Одним из генеральных партнеров фестиваля выступил «Росатом», который представил для молодых участников отдельную программу, посвященную профессиональному развитию, образованию, научным технологиям и международному молодежному сотрудничеству.

Для казахстанской делегации это стало возможностью не только принять участие в общей программе фестиваля, но и познакомиться с атомной отраслью через открытый диалог, образовательные проекты и международные молодежные инициативы.

От навыков будущего - к профессиональной траектории

Тема человеческого капитала стала одной из сквозных для программы «Росатома». На интерактивной сессии МГИМО «Навыки будущего: диалог без галстуков» молодые участники и эксперты из разных стран обсуждали компетенции, которые становятся востребованными в дипломатии, бизнесе, технологиях, образовании и международных отношениях.

Одним из спикеров стала заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева.

«В современном мире нужно уметь управлять искусственным интеллектом как частью команды, использовать машинную экспертизу, при этом развивать уникальные человеческие компетенции, такие как критическое мышление. И совмещать знания цифровых технологий с экспертизой в предметной области», - отметила Татьяна Терентьева.

По итогам дискуссии участники с помощью цифровой платформы сформировали общее «облако навыков», отражающее их представления о компетенциях лидера будущего.

Атомная отрасль как пространство для международного молодежного диалога

Отдельный блок программы «Росатома» был посвящен тому, как молодые специалисты могут включаться в развитие атомной отрасли и международное технологическое сотрудничество.

На фестивале представили Молодежную декларацию атомного сотрудничества, созданную в 2025 году 100 молодыми экспертами из 33 стран. За год документ поддержали более 5000 человек по всему миру.

Авторы декларации представили семь принципов международного сотрудничества - от ядерной безопасности и равного доступа к знаниям до молодежного лидерства, непрерывного развития и взаимного доверия. В формате открытых ATOM-talks молодые специалисты из разных стран рассказывали о своем профессиональном пути, международных проектах и работе на стыке атомных технологий, науки, экологии, образования и цифровизации.

Обращаясь к участникам, Татьяна Терентьева подчеркнула, что развитие атомной отрасли невозможно без участия нового поколения специалистов:

«Молодёжная декларация атомного сотрудничества отражает общие принципы, которыми молодежь будет руководствоваться при построении устойчивого будущего. Для атомной отрасли этот документ особенно ценен: развитие атомной энергетики определяется не только технологиями, но и людьми - их талантом, ответственностью и готовностью слышать друг друга. Наша задача — открывать молодым специалистам дорогу в профессию, поддерживать их лидерство и делать так, чтобы их голос звучал на равных в глобальном атомном сообществе. Молодёжь - надёжная опора для безопасного и мирного будущего атома», - отметила Татьяна Терентьева.

От образования и стажировок - к международным проектам

Практическую сторону профессионального развития участники смогли увидеть на площадке проекта «Обнинск Тех» — совместной инициативы «Росатома» и ведущих технических вузов России.

В рамках фестиваля проект провел семь мероприятий, объединивших научно-популярные, образовательные и карьерные форматы. Молодым участникам рассказали о сезонных школах, стажировках, практиках, технических турах и сетевых образовательных программах, а также о возможностях построения индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.

Таким образом, знакомство с атомной отраслью на фестивале не ограничивалось рассказами о технологиях. Молодые участники могли увидеть конкретные образовательные маршруты, варианты профессионального развития и международные форматы сотрудничества.

Молодежь формирует представление об атомном будущем

Еще одной площадкой для участия молодежи стал международный проект «Атом 2050». На фестивале состоялся первый отбор участников будущей международной команды: в финал вышли десять молодых людей из разных стран, а по итогам отбора первые шесть представителей пяти государств вошли в команду проекта. Еще 94 участника будут выбраны в 2027 году.

Проект объединит 100 молодых людей из разных стран с учеными, инженерами, экспертами и специалистами по стратегическому развитию. Вместе они будут искать ответы на вопрос, каким может стать мир к 2050 году и какую роль в его развитии сыграют атомные и смежные технологии.

Для участников из Казахстана фестиваль стал возможностью войти в международный профессиональный диалог сразу по нескольким направлениям — от цифровых технологий и образования до атомной энергетики и научных исследований.

При этом сама программа фестиваля показала, что современная атомная отрасль нуждается не только в специалистах традиционных инженерных направлений. На площадках обсуждались цифровизация, искусственный интеллект, экология, международные отношения, образование и другие компетенции, которые пересекаются с развитием атомных и смежных технологий.

Семь дней в Екатеринбурге стали для казахстанской молодежи пространством профессионального и культурного обмена, новых знакомств и международного сотрудничества. Участники смогли представить собственный опыт, познакомиться с проектами коллег из разных стран и получить представление о возможностях дальнейшего развития в международной научно-технологической повестке.

Всемирный фестиваль молодежи прошел в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года.