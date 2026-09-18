Осенний сезон в Казахстане: как обстоят дела с ОРВИ, гриппом и COVID-19, рассказали в Минздраве

С наступлением осени в Казахстане фиксируют снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как сообщили в ведомстве, с начала осеннего сезона в республике зарегистрировали почти в два раза меньше случаев ОРВИ по сравнению с прошлым годом, а грипп пока вовсе не обнаружен.
Минздрав ведет еженедельный мониторинг ситуации.
- Министерство здравоохранения с сентября проводит еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. С начала сентября в стране зарегистрировано 51 937 случаев ОРВИ. Это в 1,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Случаев гриппа на сегодняшний день не зарегистрировано. Снижение отмечается и по COVID-19. С начала 2026 года зарегистрировано 87 случаев коронавирусной инфекции - в 10,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, - рассказали в ведомстве.
Несмотря на это, коронавирус продолжает циркулировать вместе с другими сезонными вирусами, хотя новых штаммов в стране не выявили.
- Осенью традиционно активизируется циркуляция респираторных инфекций. Министерство здравоохранения продолжает еженедельно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в стране, - заявили в Минздраве.
Чтобы обезопасить себя и близких в период сезонных простуд, казахстанцам рекомендуют:
- регулярно проветривать помещения;
- чаще мыть руки и соблюдать правила личной гигиены;
- по возможности избегать тесного контакта с заболевшими людьми;
- в периоды роста заболеваемости стараться не посещать места массового скопления народа;
- при кашле или чихании прикрывать рот салфеткой или сгибом локтя;
- при появлении температуры, кашля и других симптомов оставаться дома и вовремя обращаться к врачам.
Специалисты напоминают, что эти простые правила помогают эффективно защититься от распространения инфекций.