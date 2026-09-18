Житель Уральска забрал из банкомата чужие 600 тысяч тенге

Инцидент произошел в одном из городских торговых домов. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, горожанка попыталась внести на карту более 600 тысяч тенге, но из-за технического сбоя банкомат зажевал купюры, и они остались в приёмнике. Женщина подумала, что операция прошла успешно, и ушла. Заметивший оставленные деньги 45-летний мужчина забрал их себе.

Полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого. Украденную сумму вернули законной владелице, а в отношении задержанного начали уголовное расследование.

Стражи порядка просят жителей быть внимательнее: при работе с банкоматом всегда дожидайтесь завершения операции и проверяйте, зачислились ли деньги на счет.