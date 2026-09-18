Продали квартиру: когда платить налог, а когда нет

Продажа квартиры - процесс хлопотный, и приятным бонусом здесь становится вырученная сумма. Однако радость от сделки может омрачить неожиданный визит налоговой. Нужно ли платить государству процент с продажи недвижимости, зависит от двух главных факторов: за какую сумму вы ее продали и как долго владели. Krisha.kz разобралась в актуальных правилах начисления налога с прироста стоимости, сроках и способах сэкономить.
Когда возникает налог
Налог появляется, если одновременно:
- квартиру продали дороже, чем купили;
- установленный срок владения ещё не прошёл.
Для недвижимости, право собственности на которую зарегистрировали до 1 января 2026 года, срок - один год.
Если право собственности зарегистрировали с 1 января 2026 года, срок - два года.
Если срок прошёл - налога с прироста стоимости нет.
Если срок не прошёл, но квартиру продали по той же цене или дешевле, дохода и налога тоже нет.
Если квартиру купили по ДДУ
Если квартиру купили на этапе строительства и продаёте до сдачи ЖК в эксплуатацию, действует правило трёх лет.
Пример: купили квартиру по договору долевого участия (ДДУ) за 30 млн тенге, а через два года продали право требования за 35 млн. Доход - 5 млн тг. С этой суммы и рассчитывается налог.
Если прошло три года или больше - налога с разницы нет.
Важно: если квартира уже оформлена в собственность, срок считают с даты регистрации права собственности. Для сделок с 2026 года - два года.
От какой даты считать срок владения
Для обычной квартиры - с даты регистрации права собственности. Дата договора купли-продажи или обращения в ЦОН значения не имеет.
Для продажи права требования по ДДУ - с даты заключения договора.
Сколько платить
Налог считают с прироста стоимости - разницы между ценой покупки и ценой продажи.
С 2026 года:
- ставка 10% - с дохода до 8500 МРП, или 36 762 500 тг;
- ставка 15% - с суммы превышения.
Пример: купили за 35 млн и продали за 80 млн, доход - 45 млн. С первых 36 762 500 тг налог составит 10%, с оставшихся 8 237 500 - 15%.
Когда подавать декларацию и платить налог
Отчитываются в следующем году после продажи: за сделку 2025 года - в 2026-м, за сделку 2026 года - в 2027-м.
- До 15 сентября подают декларацию 270.00.
- До 25 сентября платят налог.
Сделать это можно онлайн через e-Salyq Azamat, "Кабинет налогоплательщика" или банковские приложения.
Как сэкономить
Самый простой способ - дождаться окончания срока владения.
Сохраняйте документы, подтверждающие дату и стоимость покупки. Если их недостаточно, в некоторых случаях стоимость можно подтвердить отчётом оценщика.
Главное
Обычная квартира: зарегистрировали право собственности до 2026 года - ждём год; с 2026 года - два года.
Продажа права по ДДУ: смотрим на дату заключения договора. Если прошло меньше трёх лет, налог считают с разницы между ценой по ДДУ и суммой продажи права.
Продали по той же цене или дешевле: дохода нет, значит, нет и налога.