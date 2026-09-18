Горячая вода будет возвращаться в дома уральцев постепенно

После запуска ТЭЦ котлу требуется время, чтобы нагреть воду и постепенно обеспечить горячей водой весь город.

Вчера, 17 сентября, в городском акимате сообщили, что подачу газа на Уральскую ТЭЦ возобновили. Жителям пообещали, что до пяти часов вечера в домах появится горячая вода. Однако утром в редакцию начали поступать жалобы от жителей района Детской больницы, Северо-Востока и 5-го микрорайона. По их словам, горячую воду там так и не дали.

В АО "Жайыктеплоэнерго" объяснили, что горячая вода будет поступать в дома постепенно. После запуска ТЭЦ котлу требуется время, чтобы нагреть воду и постепенно обеспечить горячей водой весь город.

Напомним, чтобы подготовиться к холодам, Уральская ТЭЦ с 13 сентября ушла на плановый ремонт - его планировали завершить 21 сентября. На самом деле горячую воду отключали еще раньше, с 7 по 13 сентября. При этом в ТОО "Жайыктеплоэнерго" сроки подключения постоянно переносили: сначала обещали вернуть воду 13 сентября, а затем сдвинули дату на 15 сентября.

На 17 сентября долг АО "Жайыктеплоэнерго" за газ перед АО "QazaqGaz Aimaq" достиг 3,542 миллиарда тенге. Из этой суммы 1 миллиард покроют из местного бюджета уже до 18 сентября, а на остаток долга составят график погашения. По данным "QazaqGaz Aimaq", сейчас ЖТЭ задолжало филиалу "QazaqGaz Aimaq" почти 3 693 721 602 тенге.